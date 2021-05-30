Бывший врач сборной России: Де Брёйне точно пропустит матч с нашей командой

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков оценил степень тяжести повреждения полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне.
«Серьёзная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьёзно.
Кевин Де Брёйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всём желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске.
Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол — я бы ещё понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксёрская травма», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.
Расписание матчей сборной России на чемпионат Европы по футболу 2020.
- 30 мая 2021
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