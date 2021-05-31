Сумма финансирования «Урала» будет увеличена до 2 млрд рублей
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Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования «Урала» до 2 млрд рублей. Средства будут привлечены за счёт партнёров екатеринбургского клуба.
«Его вовлечённость в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — сообщил «РБК-Спорт» источник в «Урале». Президент клуба Григорий Иванов пока не подтвердил эту информацию.
Напомним, Пумпянский занял пост председателя совета директоров «Урала» в августе 2020 года.
«Урал» в 30 матчах набрал 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку лидеров соревнований вошли московские клубы «Спартак» (57) и «Локомотив» (56).
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