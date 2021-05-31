Антон Заболотный поспорил, что забьёт за ЦСКА больше семи голов в следующем сезоне

Новичок ЦСКА нападающий Антон Заболотный заключил пари с ведущим клубного YouTube-канала.



В ходе интервью футболисту предложили поспорить на тему его результативности в следующем сезоне. По условиям спора, если Заболотный забьёт больше семи голов, то ведущий должен будет пять минут простоять во льду. Если Антон поразит ворота соперников меньше семи раз, то оплатит своему оппоненту ужин в ресторане. Если же на его счету будет ровно семь мячей, то обе стороны будут считаться проигравшими.



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». С 2019 года защищал цвета «Сочи». В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.