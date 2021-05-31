Антон Заболотный — о критике: хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили

Новичок ЦСКА нападающий Антон Заболотный рассказал, что стал иначе относиться к критике в свой адрес.
«Сейчас всё кардинально поменялось. Тогда я был ещё не настолько опытен в этом плане — где-то реагировал на высказывания специалистов или тренеров. А сейчас считаю, что люди, которые пишут хейт, хейтят сильных. Нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть профессии, часть футбола, и с этим нужно просто смириться», — сказал Заболотный в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». С 2019 года защищал цвета «Сочи». В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
- 31 мая 2021
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