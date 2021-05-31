В «Урале» рассказали о переговорах с ЦСКА по Илье Помазуну

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в команду на правах аренды. Ранее об этом сообщила Eurostavka.



«Мы ведём переговоры с ЦСКА об аренде Помазуна, но пока никакой конкретики нет. Если получится договориться, то мы обязательно включим пункт, при котором московский клуб не сможет досрочно вернуть Помазуна из аренды. Если берём футболиста, то на весь сезон.



Мы очень хотим, чтобы Илья оказался в «Урале». В клубе к нему очень хорошо относятся, да и екатеринбургские болельщики помнят и любят его», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Помазун является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2017 года. Прошлым летом 24-летний голкипер перебрался на правах аренды в «Урал», однако в феврале армейцы досрочно вернули его из-за кадровых проблем.