Серхио Рамос может стать игроком «Манчестер Сити»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает ESPN.



По информации источника, 35-летний футболист привлёк внимание «Манчестер Сити». В этом трансфере лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который ценит опыт и лидерские качества Рамоса. «Манчестер Сити» намерен предложить Рамосу контракт, рассчитанный на два года, с возможностью продления ещё на сезон.



Ранее появилась информация, согласно которой мадридский клуб не договорился с Рамосом о новом контракте. Действующее соглашение защитника с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года.



Напомним, Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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