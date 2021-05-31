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Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Милана»

Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Милана»
Максим Хрущ
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Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 28-летнего уругвайца заинтересовано московское «Динамо», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, «Динамо» уже сделало запрос по трансферу Лаксальта. На игрока также претендует турецкий «Бешикташ». При этом «Милан» положительно смотрит на перспективу продажи Диего в летнее трансферное окно.

Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».

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