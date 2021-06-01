Тренер «Спартака» по физподготовке рассказал, как уменьшил число травм в команде

Тренер московского «Спартака» по физической подготовке Владимир Чепзанович рассказал, как уменьшил уровень травматичности футболистов красно-белых.
«Два месяца при помощи датчиков и собственного оборудования я исследовал, почему у игроков «Спартака» так много травм. Как только закончил исследования и стал главным фитнес-тренером, пришёл Тедеско.
Не могу сказать, что до меня было хорошо или плохо. Меня пригласили, чтобы мы делали по-другому, когда список травмированных выглядел очень плотно. Проанализировав весь состав, я создал для каждого игрока индивидуальный график, мы подлечивали их мышечные боли. И предотвращали появление травм в наиболее уязвимых зонах. Так шаг за шагом и работали», — сказал Чепзанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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