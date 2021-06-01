Форвард «Манчестер Юнайтед» Гринвуд не поедет со сборной Англии на Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд выбыл из состава сборной Англии в преддверии предстоящего чемпионата Европы — 2020.



Как сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере», 19-летний футболист покинул расположение сборной из-за старой травмы, решив полноценно восстановиться после неё в летнее межсезонье. Таким образом, Мэйсон пропустит Евро-2020.



Напомним, Гринвуд попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы. Окончательный список будет объявлен сегодня, 1 июня.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

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