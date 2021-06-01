РФС попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России на матч Евро-2020

Российский футбольный союз выступил с заявлением после новости об отказе Дании пускать болельщиков из России на матчи предстоящего чемпионата Европы — 2020.



«Мы обратились в УЕФА с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на важнейший матч в Копенгагене 21 июня. Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам навстречу», — сообщили в службе коммуникаций РФС.



Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.



В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

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