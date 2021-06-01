Тухель и Клопп не вошли в список претендентов на приз тренеру сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте представила список специалистов, претендующих на приз лучшему тренеру минувшего розыгрыша чемпионата.



За награду поборются Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед»), Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).



Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити» Гвардиолы. Второе место в турнирной таблице занял «Манчестер Юнайтед» Сульшера. В топ-4 также финишировали «Ливерпуль» Юргена Клоппа и «Челси» Томаса Тухеля, однако эти специалисты в список номинантов не попали. «Лестер» Роджерса стал пятым, «Вест Хэм» Мойеса — шестым, «Лидс» Бьельсы — девятым.