«Барселона» презентовала Эрика Гарсию. Видео

Каталонская «Барселона» презентовала экс-защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, который сегодня, 1 июня, подписал контракт с клубом. Фрагменты презентации футболиста пресс-служба сине-гранатовых опубликовала в "Инстаграме".
Напомним, 20-летний футболист подписал с каталонским клубом контракт до конца сезона-2025/2026. В его соглашении с «Барселоной» будет прописана сумма отступных — € 400 млн.
Эрик Гарсия — воспитанник академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.
Ранее СМИ сообщали, что Гарсия пополнит состав «Барселоны» на правах свободного агента, ведь его контракт с «Манчестер Сити» был рассчитан до 30 июня 2021 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.
- 1 июня 2021
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