«Локомотив» продлил контракт с Файзуллиным. Игрок отправится в аренду в «Факел»

«Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с 20-летним полузащитником Дэнисом Файзуллиным.



«В интересах развития футболиста принято решение, что после подписания контракта полузащитник отправится в аренду в воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ. Желаем Дэнису успешного выступления в аренде и дальнейшего прогресса», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.



Файзуллин является воспитанником «Спартака», а в стан «Локомотива» перешёл зимой 2019 года. Полузащитник играл за «Казанку» и молодёжную команду железнодорожников. В феврале текущего года Файзуллин перешёл в «Томь» на правах аренды и принял участие в 11 матчах Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.

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