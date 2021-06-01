Оздоев: Мостовой рассуждает: «Вот когда мы играли…» А сейчас играют по-другому

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением об аналитике со стороны бывших футболистов.
«Мне всегда было интересно тренерство. В последние годы я углубился в анализ. 10-15 лет карьеры — не так много, чтобы не думать о том, что будет дальше. Тренеры сейчас начинают рано, потому что рано заканчивают играть: Гончаренко — в 27, Нагельсманн — ещё раньше.
Кто-то выбирает ток-шоу, но мне это не близко. Не упрекаю никого, не каждый позволит себе обзывать футболиста. Но вот тренер досконально объясняет, что ты неправильно делаешь. А некоторые на ТВ рассуждают: «Что за футболист? Как его только держат в команде?»
Эксперт, на мой взгляд, — человек, который много чего выиграл. Он имеет право на мнение, может анализировать. Тот же Мостовой может рассуждать: «А вот когда мы играли…» Но надо понимать: когда-то вы играли так, а сейчас играют по-другому. То есть можно анализировать — но не упрекать кого-то в том, что он слаб», — цитирует Оздоева Sport24.
- 1 июня 2021
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