Глава правления «Манчестер Сити»: мы не удовлетворены просто победой в АПЛ

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак подвёл итоги сезона.
«Одна из вещей, которую я усвоил за эти годы, — нужно постоянно привлекать новые таланты в команду, обновлять её, особенно когда находишься на вершине. Выиграв чемпионат, не время сидеть сложа руки и довольствоваться этим. Это было бы самой большой ошибкой. Настало время, чтобы послать сигнал, что мы не удовлетворены просто победой в АПЛ.
Победа в чемпионате — это здорово, но хочется выиграть его снова. Нужно привлекать новых игроков, готовых бороться не за место в заявке, а за место в стартовом составе. Мы потеряли очень важную легенду — Серхио Агуэро. Его очень сложно заменить, но я уверен, что мы найдем подходящего игрока.
Есть и другие позиции в команде, которые, очевидно, нуждаются в усилении. Их не слишком много. Дело не в цифрах, а в качестве. Я считаю, что это феноменальный состав. Не выиграть Премьер-лигу и не дойти до финала Лиги чемпионов, если у тебя нет невероятной команды. У нас она есть», — приводит слова Аль-Мубарака пресс-служба клуба.
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