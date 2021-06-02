«Барселону», «Реал» и «Ювентус» на этой неделе исключат из Лиги чемпионов

«Барселону», «Реал» и «Ювентус» на этой неделе дисквалифицируют из Лиги чемпионов за участие в Европейской Суперлиге, сообщает Sports Mole со ссылкой на la Repubblica.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался. При этом, «Барселона», «Реал» и «Ювентус» — единственные клубы, которые не подтвердили свой выход из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Суд Европейского союза зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.