«Лейпциг» предложил за Клюйверта € 12 млн

«РБ Лейпциг» планирует выкупить полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта по окончании срока аренды. Немецкий клуб предлагает € 12 млн за 22-летнего голландца и планирует заключить с игроком контракт сроком на 4 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».

Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Ранее сообщалось, что новый тренер римлян Жозе Моуриньо заинтересован в его возвращении. Также ранее была информация, что «Рома» готова включить голландца в сделку по полузащитнику «Лейпцига» Марселю Забитцеру.

С начала сезона-2020/2021 Клюйверт выступал за «Лейпциг» на правах аренды. В 27 матчах за «быков» он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 14 млн.