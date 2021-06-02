Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» предложил за Клюйверта € 12 млн

«Лейпциг» предложил за Клюйверта € 12 млн
Максим Булычев
Комментарии

«РБ Лейпциг» планирует выкупить полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта по окончании срока аренды. Немецкий клуб предлагает € 12 млн за 22-летнего голландца и планирует заключить с игроком контракт сроком на 4 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».

Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Ранее сообщалось, что новый тренер римлян Жозе Моуриньо заинтересован в его возвращении. Также ранее была информация, что «Рома» готова включить голландца в сделку по полузащитнику «Лейпцига» Марселю Забитцеру.

С начала сезона-2020/2021 Клюйверт выступал за «Лейпциг» на правах аренды. В 27 матчах за «быков» он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 14 млн.

Новость по теме
«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021