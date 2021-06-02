«Лейпциг» предложил за Клюйверта € 12 млн
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«РБ Лейпциг» планирует выкупить полузащитника «Ромы» Джастина Клюйверта по окончании срока аренды. Немецкий клуб предлагает € 12 млн за 22-летнего голландца и планирует заключить с игроком контракт сроком на 4 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».
Клюйверт перешёл в «Рому» в 2018 году. Ранее сообщалось, что новый тренер римлян Жозе Моуриньо заинтересован в его возвращении. Также ранее была информация, что «Рома» готова включить голландца в сделку по полузащитнику «Лейпцига» Марселю Забитцеру.
С начала сезона-2020/2021 Клюйверт выступал за «Лейпциг» на правах аренды. В 27 матчах за «быков» он забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 14 млн.
Новость по теме«Лейпциг» планирует выкупить Клюйверта у «Ромы»
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