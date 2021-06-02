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«Барселона» вернула Эмерсона из «Бетиса»

«Барселона» вернула Эмерсона из «Бетиса»
Сергей Сорокин
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«Барселона» вернула флангового защитника Эмерсона из «Бетиса», сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Футболист был приобретен «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трехсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В минувшем сезоне защитник провёл 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 25 млн.

Ранее «Барселона» объявила о трансфере защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии. 20-летний футболист подписал с каталонским клубом контракт до конца сезона-2025/2026. В его соглашении с «Барселоной» будет прописана сумма отступных — € 400 млн.

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