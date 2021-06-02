Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. Команда выкупила права на футболиста.



До перехода в «Сочи» Сергей Терехов провёл три сезона в «Оренбурге». В августе 2020 защитник приехал в сочинский клуб на правах аренды. В минувшем сезоне он провёл 32 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1,5 млн.



Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. Помимо «Сочи» в Лигу конференций вышел «Рубин».

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