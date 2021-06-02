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«Чувствую себя униженным». Экс-игрок «Ахмата» — о непопадании на Евро-2020

«Чувствую себя униженным». Экс-игрок «Ахмата» — о непопадании на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Бывший защитник «Ахмата» Юхани Ойяла прокомментировал непопадание в окончательную заявку сборной Финляндии на предстоящий чемпионат Европы.

«Я был шокирован, когда мне сообщили, что я не попал в итоговую заявку сборной Финляндии на Евро. Чувствую себя униженным. Я в полном порядке и готов к этому турниру с прошлой осени. Я был уверен, что попаду в команду. Думаю, я мог бы много дать сборной Финляндии», — приводит слова футболиста Mtvuutiset.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Финляндии предстоит сыграть на групповом этапе с национальными командами России, Бельгии и Дании.

Календарь Евро-2020
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