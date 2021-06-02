Серхио Агуэро не сыграет в матче отбора ЧМ-2022 с Чили из-за подозрения на коронавирус

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не поможет сборной Аргентины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Чили, сообщает TyC Sports.
По информации источника, у Агуэро подозрение на коронавирус. Тест футболиста на антиген показал положительный результат, однако в ходе ПЦР-тестирования наличие вируса не было подтверждено. Сообщается, что Агуэро изолирован от сборной и не сыграет в предстоящем матче.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Аргентина — Чили состоится 3 июня в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина).
Напомним, «Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн. «Манчестер Сити» принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.
- 2 июня 2021
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