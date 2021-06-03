Президент «Ман Сити» — о Суперлиге: вступление было ошибкой. Мы извлечём из этого урок

Президент английского «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак назвал вступление в Европейскую Суперлигу ошибочным решением и назвал главный аспект, который был упущен, когда клуб вступал в этот турнир.
«Вступление в Суперлигу? Да, я сожалею, что мы поддержали это решение. Это наш горький опыт. Решение было основано на мнении, которое являлось ошибочным, оно заключалось в том, что это улучшит и укрепит позиции «Манчестер Сити». Однако мы упустили один важный аспект, а именно – мнение наших фанатов. Я не сомневаюсь, что мы извлечём из этого урок.
Это была ошибка, я беру на себя всю ответственность за это решение», — цитирует президента «Манчестер Сити» Sky Sports.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
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