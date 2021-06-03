Гендиректор «Сассуоло»: хотим продать Локателли этим летом, им интересуются ведущие клубы

Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о будущем своего футболиста Мануэля Локателли.
«Решение по Локателли примем после чемпионата Европы, мы хотим сделать Мануэля счастливым и продать его этим летом. Им интересуются многие клубы ведущих европейских лиг», – цитирует Карневали Tuttosport.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет видеть Локателли в своей команде. Его пожелание совпадает с планами бьянконери — клуб следил за развитием игрока ещё до назначения Аллегри.
Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года, а до этого играл за «Милан». В завершившемся сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи. Его команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
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