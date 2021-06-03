В «Ахмате» опровергли информацию о переговорах с турецким клубом по Владимиру Ильину

В грозненском «Ахмате» прокомментировали информацию о переговорах с «Истанбул Башакшехир» по нападающему Владимиру Ильину.



«Это неправда. Никто с нами не связывался, и уж тем более нет никаких переговоров», — сказал спортивный директор клуба Руслан Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ильин в начале карьеры выступал за «Питер», санкт-петербургское «Динамо» и «Тосно», а впоследствии защищал цвета «Кубани» и «Урала». В «Ахмат» Владимир перешёл в прошлом году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил девять голов (один — с пенальти) и отдал три результативные передачи.



«Истанбул Башакшехир» в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.