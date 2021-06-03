«Когда-то и меня отцепляли, и Дзюбу». Оздоев — об окончательной заявке на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020.



«Очень приятно быть в составе сборной на Евро. И не просто поехать на турнир, а поехать, чтобы помочь. Нагрузки на сборах были очень большие, за пару дней до игры с Польшей мы получили хороший объём и под ним сыграли игру. Оценивать игру будет тренерский штаб. Потихоньку нас будет отпускать и станет полегче.



Каждый игрок, которого отцепили, расстроился бы. Такова жизнь. Когда-то и меня отцепляли, и Дзюбу. Ты должен это принять, двигаться дальше и становиться лучше. Мы стараемся поддерживать всех и делаем всё, что можем. Каждый хочет попасть на Евро, но это выбор тренера», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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