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Оздоев рассказал, чего не хватило сборной России для победы в матче с Польшей

Оздоев рассказал, чего не хватило сборной России для победы в матче с Польшей
Андрей Панков
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, чего не хватило сборной России для победы в матче с Польшей (1:1).

«На момент подготовки к ЧМ я не был в сборной, мне тяжело судить о тех нагрузках. Думаю, что работа была идентичная. Тренерский штаб всё понимает и делает то, что нужно. Каждый игрок показывает всё, что может под такими нагрузками.

В матче с Польшей нам не хватало быстроты принятия решений. Каждый понимал, что ноги не так хорошо бегут. Но ты понимаешь, что внутри всё улеглось, но лёгкости ещё нет.

Лёд на ноге? Просто ударили в колено, а бедро оттекло. Всё нормально. При Станиславе Саламовиче всегда серьёзно. Каждый понимает, к чему мы готовимся и что мы делаем», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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