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ЦСКА сыграет с «Копенгагеном» на сборах в Австрии

ЦСКА сыграет с «Копенгагеном» на сборах в Австрии
Сергей Сорокин
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ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Копенгагеном» на сборах, сообщает пресс-служба датского клуба. Встреча пройдёт 5 июля в Австрии, где команды будут проводить предсезонные сборы.

Основная команда ЦСКА после матча с московским «Динамо» ушла в месячный отпуск. На 16 июня у команды запланирован вылет в Австрию. Армейцы проведут два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже базировались в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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