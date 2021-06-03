11 игроков киевского «Динамо» примут участие в Евро-2020
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Одиннадцать игроков киевского «Динамо» входят в составы национальных сборных на предстоящий Евро-2020, сообщает твиттер-аккаунт Gracenote Live.
От украинского клуба на европейский турнир в составе сборной Украины отправились:
Вратарь: Георгий Бущан.
Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков.
Нападающий: Артем Беседин.
Защитник Томаш Кендзёра будет представлять национальную команду Польши.
По пятнадцать футболистов на чемпионат Европы отправили финалисты Лиги чемпионов «Челси» и «Манчестер Сити». 14 игроков представляют «Баварию», двенадцать — «Ювентус» и одиннадцать — «Манчестер Юнайтед».
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