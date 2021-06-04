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«Меняем даже экипировщика». Талалаев рассказал, как на «Ахмате» сказываются санкции США

«Меняем даже экипировщика». Талалаев рассказал, как на «Ахмате» сказываются санкции США
Андрей Панков Григорий Телингатер
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как сказываются на клубе введённые США санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и организаций, связанных с ним.

«После этих новостей к нам сразу приехал президент и сказал: за деньги не переживайте, мы всё решим. Но вы сами понимаете, что проблемы есть? За Алмаши мы не можем рассчитаться, словаки говорят: официально переведите деньги. А мы не можем.

Есть проблемы со всеми заграничными компаниями. Из-за них мы даже меняем экипировщика. Не можем пользоваться WyScout, остался только InStat. Не можем пользоваться Huddle. У нас к ней все были подключены, туда каждый игрок может зайти и посмотреть свои показатели. Мы каждому давали возможность всё отсматривать. А мы следим, как они это делают. Это к вопросу, почему не играет тот или иной игрок. К примеру, Адуев. Он приехал из Франции, мы ему давали шансы, но он в эту систему даже не заходит. Если человек не хочет это воспринимать, то что я сделаю? Причём ты можешь просто открыть страницу и не смотреть. А здесь человек даже не пытается, ты показываешь отношение», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

«Если Дзюба сделает в Грозном хет-трик без левых пенальти, то поговорим». Яркий Талалаев «Если Дзюба сделает в Грозном хет-трик без левых пенальти, то поговорим». Яркий Талалаев
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