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«Позор, КОНМЕБОЛ». Годин оценил работу VAR после матча с Парагваем

«Позор, КОНМЕБОЛ». Годин оценил работу VAR после матча с Парагваем
Сергей Сорокин
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Защитник сборной Уругвая Диего Годин оценил работу VAR после матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в Катаре с Парагваем (0:0).

«Позор, КОНМЕБОЛ», — написал Годин на своей странице в «Твиттере», прикрепив видеозапись с отменённым голом сборной Уругвая.

Напомним, напрямую на ЧМ-2022 из Южной Америки попадают команды, занявшие первые четыре позиции в турнирной таблице, а пятая сборная — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

Уругвай, набрав семь очков в пяти матчах, занимает пятое место в турнирной таблице, уступая Парагваю по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует в группе сборная Бразилии, набравшая 12 очков в четырёх встречах, за ней располагается Аргентина (11), а замыкает тройку Эквадор (9).

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