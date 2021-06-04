«Позор, КОНМЕБОЛ». Годин оценил работу VAR после матча с Парагваем

Защитник сборной Уругвая Диего Годин оценил работу VAR после матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 в Катаре с Парагваем (0:0).



«Позор, КОНМЕБОЛ», — написал Годин на своей странице в «Твиттере», прикрепив видеозапись с отменённым голом сборной Уругвая.

Напомним, напрямую на ЧМ-2022 из Южной Америки попадают команды, занявшие первые четыре позиции в турнирной таблице, а пятая сборная — через стыковые матчи с представителем другой конфедерации.



Уругвай, набрав семь очков в пяти матчах, занимает пятое место в турнирной таблице, уступая Парагваю по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует в группе сборная Бразилии, набравшая 12 очков в четырёх встречах, за ней располагается Аргентина (11), а замыкает тройку Эквадор (9).