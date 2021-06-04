Главный тренер сборной России оценил готовность Фернандеса и Черышева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дениса Черышева.



«Марио и Черышев несколько дней тренируются. Вчера и сегодня провели полную тренировку. Оценим сегодняшнюю работу, послушаем врачей. Каждому игроку надо готовиться. Если будет возможность, то дадим им время сыграть. Желание с возможностями иногда расходятся. Но и первый, и второй уже набирают кондиции», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия — Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия — Дания назначена на 21 июня.

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