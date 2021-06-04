Николай Комличенко близок к переходу из «Динамо» в «Ростов»

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко, по всей видимости, покинет команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, футболист близок к переходу в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа. Переговоры близки к завершению. Клубы должны прийти к договорённости в ближайшее время. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Комличенко является воспитанником «Краснодара», откуда несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Млада-Болеслав», которая выкупила его в 2019 году. Спустя год Николая приобрело «Динамо». В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола (три — с пенальти).

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