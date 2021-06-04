Томас Тухель: не могу представить лучшего повода продлить контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.
«Не могу представить лучшего повода продлить контракт. Я благодарен за этот опыт и счастлив остаться частью этой семьи. Впереди ещё много всего, и мы с нетерпением ждём следующих шагов. Смотрим в будущее с амбициями и предвкушением», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».
Напомним, контракт с немецким специалистом был продлён на два года. Подробности сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что договор был автоматически пролонгирован до 2024 года благодаря победе в Лиге чемпионов, поскольку в нём был прописан соответствующий пункт.
Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда также заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила «Лестер Сити» (0:1).
- 4 июня 2021
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