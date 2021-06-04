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Gazzetta dello Sport — о сборной России: второе место в группе абсолютно достижимо

Gazzetta dello Sport — о сборной России: второе место в группе абсолютно достижимо
Сергей Сорокин
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Итальянское издание Gazzetta dello Sport выпустило специальный материал, посвящённый сборной России на Евро-2020. По мнению источника, национальной команде вполне по силам занять второе место в своей группе и выйти в плей-офф.

Также издание выделило основных действующих лиц в сборной России. Оно подчеркнуло опыт главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Главной звездой был назван нападающий Артём Дзюба. А форвард Александр Соболев считается футболистом, который может удивить.

Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу - 2020
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