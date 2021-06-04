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Суперкубок УЕФА будет разыгран 11 августа в Белфасте

Суперкубок УЕФА будет разыгран 11 августа в Белфасте
Максим Булычев
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Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» состоится 11 августа на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия). Об этом сообщает лондонский клуб в своём «твиттере».

Синие являются обладателями трофея Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Победителем Лиги Европы стала «жёлтая субмарина».

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА может пройти в Стамбуле, так как турецкий город из-за ситуации с пандемией не смог принять два последних финала Лиги чемпионов.

В предыдущем розыгрыше Суперкубка УЕФА «Бавария» обыграла «Севилью» со счётом 2:1. За мюнхенскую «Баварию» отличились полузащитники Леон Горецка и Хави Мартинес. Единственный гол «Севильи» на свой счёт записал Лукас Окампос, реализовав пенальти.

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