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Конте заявил о желании в будущем поработать в Америке

Конте заявил о желании в будущем поработать в Америке
Артур Иванов
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Бывший тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о критериях выбора следующего места работы.

«Я всегда выбирал самый сложный вариант для продолжения карьеры, а не тот, где мне будет удобно. Конечно, быть тренером непросто, особенно на высшем уровне, потому что ожидания и стресс действительно высоки. Нужно привыкать, что придётся работать в одиночку. За игровую карьеру у меня было много травм. Они научили меня превращать негативные моменты в позитивную энергию.

Мои планы на будущее? Я хотел бы поработать за границей. В том числе, хотел бы потренировать в Америке», — приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.

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