Сегодня, 4 июня, сборная Италии провела товарищеский матч с национальной командой Чехии. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Леонс Лионель Тчуди.

Сборная Италии доминировала на протяжении всей встречи, подкрепив это разгромным преимуществом на табло. Счёт в матче на 23-й минуте открыл Чиро Иммобиле. На 42-й минуте преимущество хозяев удвоил Николо Барелла. На 66-й минуте третий гол итальянцев забил Лоренцо Инсинье. Точку в матче на 73-й минуте своим голом поставил Доменико Берарди. Стоит отметить, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл на поле весь матч. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Италии.