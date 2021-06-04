Италия разгромила Чехию в контрольной встрече. Крал провёл на поле весь матч

Сегодня, 4 июня, сборная Италии провела товарищеский матч с национальной командой Чехии. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Леонс Лионель Тчуди.
Сборная Италии доминировала на протяжении всей встречи, подкрепив это разгромным преимуществом на табло. Счёт в матче на 23-й минуте открыл Чиро Иммобиле. На 42-й минуте преимущество хозяев удвоил Николо Барелла. На 66-й минуте третий гол итальянцев забил Лоренцо Инсинье. Точку в матче на 73-й минуте своим голом поставил Доменико Берарди. Стоит отметить, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл на поле весь матч. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Италии.
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