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Италия разгромила Чехию в контрольной встрече. Крал провёл на поле весь матч

Италия разгромила Чехию в контрольной встрече. Крал провёл на поле весь матч
Максим Хрущ
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Сегодня, 4 июня, сборная Италии провела товарищеский матч с национальной командой Чехии. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Леонс Лионель Тчуди.

Сборная Италии доминировала на протяжении всей встречи, подкрепив это разгромным преимуществом на табло. Счёт в матче на 23-й минуте открыл Чиро Иммобиле. На 42-й минуте преимущество хозяев удвоил Николо Барелла. На 66-й минуте третий гол итальянцев забил Лоренцо Инсинье. Точку в матче на 73-й минуте своим голом поставил Доменико Берарди. Стоит отметить, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл на поле весь матч. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Италии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
04 июня 2021, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 0
Чехия
1:0 Иммобиле – 23'   2:0 Барелла – 42'   3:0 Инсинье – 66'   4:0 Берарди – 73'
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