Месси спросил Суареса, будет ли сборная Уругвая бойкотировать Копа Америка

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси спросил форварда мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луиса Суареса, думают ли подопечные Оскара Табареса о выходе из Копа Америка — 2020, сообщает журналист Себас Джованелли.
Согласно источнику, после того как стало известно, что сборная Бразилии решила отказаться от участия в турнире, Месси поинтересовался у бывшего одноклубника, собираются ли «селесте» поддержать бойкот. Эль Пистолеро сообщил, что сборная Уругвая не будет совершать каких-либо действий, из-за которых Копа Америка может не состояться.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии отказалась выступать на Кубке Америки. Бразильцы также уговаривают игроков других команд, пытаясь организованно выступить против проведения турнира в этом году.
Напомним, изначально права на проведение турнира были у Колумбии и Аргентины, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за критического положения, связанного с пандемией. Впрочем, в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остаётся тяжёлой.
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