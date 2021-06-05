«Поводов гордиться футболом будет больше». Федун — о вылете сборной России с ЧМ по хоккею

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале хоккейного чемпионата мира. 3 июня россияне в овертайме уступили канадцам со счётом 1:2. В результате российская команда завершила выступление на турнире.



«Могу сказать одно: после матча с Канадой уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — цитирует Федуна ТАСС.



Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

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