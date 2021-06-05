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Моуринью: сборная Франции должна выиграть чемпионат Европы

Моуринью: сборная Франции должна выиграть чемпионат Европы
Максим Булычев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем Евро-2020 и об ожиданиях от выступления сборной Франции на этом турнире.

«Если в вашей команде есть Килиан Мбаппе, очень трудно не победить. Он один из тех игроков, которые выигрывают матчи и пугают соперников. Мбаппе постарается сделать все, чтобы доказать всем, что после Лионеля Месси и Криштиану Роналду он — следующий лучший.

Дидье Дешам знает, чего хочет. Они действующие чемпионы мира. Они заняли второе место на последнем Евро. Думаю, вылет на любой стадии раньше финала для них — это провал. Я не верю, что Дешам читает или слушает то, что говорят. Считаю, он просто знает, чего хочет. У него есть серьёзные принципы. Каждый игрок должен уважать его, потому что если он этого не делает, его не будет в составе.

Когда у вас есть эта дисциплина и когда каждый игрок следует тому, что хочет тренер, команда становится очень и очень сильной. Я не вижу у них слабых сторон. Если нужно было бы назвать команду, которая выиграет турнир, то я назвал бы Францию, потому что у них фантастический состав. Они должны выиграть Евро. Если этого не произойдёт, то турнир можно признать неудачным», — приводит слова Моуринью The Sun.

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