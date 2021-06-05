Уткин — о Киркорове и сборной России: слабая и принципиально не продуманная история

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о визите певца Филиппа Киркорова к сборной России.



«Я смотрю, все пишут о Киркорове в сборной (кстати, отличная постироничная фраза: ну, а я что, рыжий, что ли). Да всё нормально с этой идеей. Путин тоже не знает игроков сборной России по футболу, что ж теперь, привезти его перед игрой — автоматически плохая идея, что ли?



Другое дело, что идея эта если и материализуется, то совсем не по замыслу пиар-службы сборной, и, ну да, Киркоров — не Путин. Но что следует из этого? А то, что Киркоров вполне может не знать игроков сборной (с какой, собственно, стати), а вот пиарщики сборной живут в уверенности, что игроков сборной должны знать все, и это как бы априори. Что серьёзный и сугубо профессиональный просёр, поскольку таковая известность должна быть целью и задачей пиар-усилий, а не отправной точкой уверенности ленивых людей, занимающихся этой работой.



Была куча способов избежать этой неловкости. Например, Дзюба мог представить гостю игроков. И вот тогда та аудитория, которая «киркоровская», посмотрела бы на сборную иначе. Как на тему, достойную интереса. И не пришла-ушла за Филиппом следом, а чуть-чуть бы частично и зацепилась. В общем, слабая и принципиально не продуманная история», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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