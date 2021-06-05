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«Барселона» намерена приобрести защитника «Валенсии» Гайя

«Барселона» намерена приобрести защитника «Валенсии» Гайя
Артур Иванов
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Фланговый защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя является приоритетным вариантом для «Барселоны», которая хочет усилить левый фланг обороны.

Хуниор Фирпо, вероятнее всего, покинет клуб, поэтому «Барса» активно ищет игрока, который сможет заменять Жорди Альбу. В каталонском клубе очень ценят качества, которыми обладает Гайя. Скауты клуба уже не первый год следят за испанским защитником.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн. Контракт игрока с «Валенсией» действует до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги Гайя сыграл 33 матча, в которых отдал 7 передач и забил один гол.

Напомним, «Барселона» интересовалась латералем «Валенсии» и прошлым летом, но до официальных предложений дело не дошло.

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