Губерниев — о Болгарии: соперник, который ноль угловых подаёт, нам на Евро не попадётся

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче Россия — Болгария (1:0)

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол! А так можно сказать, что в важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подаёт, нам на Евро не попадётся. И ещё там придётся бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию поздравляю с победой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.