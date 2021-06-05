Губерниев — о Болгарии: соперник, который ноль угловых подаёт, нам на Евро не попадётся

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче Россия — Болгария (1:0)
«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол! А так можно сказать, что в важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подаёт, нам на Евро не попадётся. И ещё там придётся бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию поздравляю с победой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.
- 5 июня 2021
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