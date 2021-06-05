Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» опроверг информацию, что клуб связывался с УЕФА для участия в следующей ЛЧ

«Наполи» опроверг информацию, что клуб связывался с УЕФА для участия в следующей ЛЧ
Артур Иванов
Комментарии

«Наполи» опроверг слухи о том, что президент клуба Аурелио де Лаурентис связывался с УЕФА, чтобы обсудить возможную замену «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Неаполитанский клуб закончил сезон на пятой строчке в прошедшем сезоне Серии А, таким образом не отобравшись в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон. «Интер», «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» заняли места, дающие право участие в ЛЧ. Однако поскольку туринский клуб потенциально может быть исключен из турнира УЕФА из-за участия в Суперлиге, «Наполи» теоретически является первым в очереди на замену.

«Президент Аурелио Де Лаурентис не связывался с УЕФА по поводу возможности участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов», — говорится в заявлении, опубликованном «Наполи» в «твиттере».

Новость по теме
В УЕФА считают возможным исключение «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021