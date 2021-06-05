«Наполи» опроверг информацию, что клуб связывался с УЕФА для участия в следующей ЛЧ
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«Наполи» опроверг слухи о том, что президент клуба Аурелио де Лаурентис связывался с УЕФА, чтобы обсудить возможную замену «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
Неаполитанский клуб закончил сезон на пятой строчке в прошедшем сезоне Серии А, таким образом не отобравшись в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон. «Интер», «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» заняли места, дающие право участие в ЛЧ. Однако поскольку туринский клуб потенциально может быть исключен из турнира УЕФА из-за участия в Суперлиге, «Наполи» теоретически является первым в очереди на замену.
«Президент Аурелио Де Лаурентис не связывался с УЕФА по поводу возможности участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов», — говорится в заявлении, опубликованном «Наполи» в «твиттере».
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