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Уткин назвал Слуцкого вторым лучшим комментатором в России на сегодняшний день

Уткин назвал Слуцкого вторым лучшим комментатором в России на сегодняшний день
Максим Лесовой
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Известный блогер Василий Уткин высоко оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора.

«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Казанского, но вторым, совершенно точно, — Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Слуцкий комментировал товарищеский матч между сборными России и Болгарии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

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