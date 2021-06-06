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Леон Горецка, скорее всего, пропустит первый матч сборной Германии на Евро-2020

Леон Горецка, скорее всего, пропустит первый матч сборной Германии на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка с большой долей вероятности пропустит первый матч национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Леон не участвовал в командной тренировке. Ему, вероятно, понадобится ещё несколько дней. Думаю, он не пропустит первый матч сборной на Евро», — приводит слова Лёва пресс-служба сборной Германии на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Германии сыграет в группе с национальными командами Франции, Португалии и Венгрии. Первый матч на групповом этапе турнира немцы проведут с французской командой 15 июня.

Календарь Евро-2020
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