Леон Горецка, скорее всего, пропустит первый матч сборной Германии на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка с большой долей вероятности пропустит первый матч национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.



«Леон не участвовал в командной тренировке. Ему, вероятно, понадобится ещё несколько дней. Думаю, он не пропустит первый матч сборной на Евро», — приводит слова Лёва пресс-служба сборной Германии на своей странице в «Твиттере».



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Германии сыграет в группе с национальными командами Франции, Португалии и Венгрии. Первый матч на групповом этапе турнира немцы проведут с французской командой 15 июня.

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