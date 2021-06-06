«Учить географии окружающий мир – плохая идея». Депутат Госдумы – о форме Украины с Крымом

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался о специальном комплекте формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. На футболках из этого комплекта изображено очертание географических границ Украины. Резонанс вокруг экипировки вызван тем, что в составе страны изображены Крым и Донбасс.
«Вполне допускаю, что здесь дело сугубо меркантильное. Но зато какой имиджевый шаг — Крым и Донбасс на футболках национальной сборной: благодарные звонки из правительства, обещание щедрых дотаций.
Это плохая идея — учить географии окружающий мир. Ведь все страны, в том числе коллективный Запад, знают, что Крым — это часть России. Зачем же посредством футбола вводить людей в заблуждение?», — приводит слова Бальбека RT на русском.
- 7 июня 2021
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