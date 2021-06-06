Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Учить географии окружающий мир – плохая идея». Депутат Госдумы – о форме Украины с Крымом

«Учить географии окружающий мир – плохая идея». Депутат Госдумы – о форме Украины с Крымом
Максим Хрущ
Комментарии

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался о специальном комплекте формы, в котором сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. На футболках из этого комплекта изображено очертание географических границ Украины. Резонанс вокруг экипировки вызван тем, что в составе страны изображены Крым и Донбасс.

«Вполне допускаю, что здесь дело сугубо меркантильное. Но зато какой имиджевый шаг — Крым и Донбасс на футболках национальной сборной: благодарные звонки из правительства, обещание щедрых дотаций.

Это плохая идея — учить географии окружающий мир. Ведь все страны, в том числе коллективный Запад, знают, что Крым — это часть России. Зачем же посредством футбола вводить людей в заблуждение?», — приводит слова Бальбека RT на русском.

Новость по теме
«Пытаются создать иллюзию невозможного». Представитель МИД РФ – о форме Украины с Крымом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021