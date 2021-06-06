Хавбек сборной Румынии не встал на колено перед матчем с Англией из солидарности с Куделой

Полузащитник сборной Румынии и «Славии» Никушор Станчу не встал на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед товарищеским матчем с Англией (0:1).



«Я не стал вставать на колено в знак солидарности с моим партнером по «Славии» Куделой. Его дисквалифицировали на 10 матчей без каких-либо доказательств. Поэтому я не верю, что преклонение колена может стать решением проблемы», – приводит слова Станчу журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере».

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между игроками «Славии» и шотландского «Рейнджерс» произошёл конфликт на расовой почве. Ондржей Кудела был избит в подтрибунном помещении после ответного матча с «Рейнджерс» (2:0). После встречи главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сообщил, что Кудела оскорбил полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара по расовому признаку. Камара получил дисквалификацию на три матча клубных соревнований УЕФА за нападение на другого игрока. Кудела был отстранён на 10 матчей за расистское поведение.

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Видеообзор матча Англия — Румыния: