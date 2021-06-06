Сборная Бельгии обыграла Хорватию в товарищеском матче
Поделиться
В товарищеском матче сборная Бельгии переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счётом 1:0.
На 38-й минуте единственный гол в матче забил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку. Дрис Мертенс забежал по правому флангу и навесил в штрафную, мяч после серии рикошетов прилетел к Лукаку, который с разворота поразил ворота хорватов.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался в запасе хорватской команды, однако появился на поле на 61-й минуте. Защитник «Зенита» Деян Ловрен участия в матче не принимал.
Хорватия на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. Сборная Бельгии встретится с Россией, Данией и Финляндией.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам