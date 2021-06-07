УЕФА одобрил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма

Пресс-служба УЕФА сообщила, что форма сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы по футболу – 2020 с изображением Крыма соответствует всем правилам.
«Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», — гласит ответ УЕФА на соответствующий запрос «Чемпионата».
Ранее стало известно, как выглядит игровой комплект сборной Украины, в котором футболисты будут выступать на предстоящем чемпионате Европы. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
- 7 июня 2021
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